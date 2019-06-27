Петербуржца признали виновным в том, что он выбросил девушку из окна 16 этажа

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Преступление было совершенно на почве ревности.

Об этом стало известно сегодня, 27 июня. Обо всем сообщается в Объединенной пресс-службе городских судов. Невский районный суд признал обвиняемого в убийстве виновным.

Напоминаем, что все случилось в середине апреля 2018 года в доме по улице Латышских Стрелков. Ссора произошла в квартире на 16 этаже между мужчиной и женщиной. Петербуржец приревновал возлюбленную и начал ее избивать. Он нанес несколько ударов по лицу, шее и ногам. Потерпевшая потеряла сознание, после этого мужчина выбросил жертву за окна – девушка скончалась на месте от полученных травм.

Уточняется, что преступник так и не признал свою вину, зато суд присяжных решил, что именно он убил сожительницу.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что за 11 преступлений в сфере оборота наркотиков петербуржец пойдет под суд. Также обвиняемый создал преступное сообщество из четырех человек – это добавит ему срока.

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Петербуржца признали виновным в том, что он выбросил девушку из окна 16 этажа