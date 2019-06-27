За 11 преступлений в сфере оборота наркотиков петербуржец пойдет под суд

Также обвиняемый создал преступное сообщество из четырех человек – это добавит ему срока.

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины-организатора преступного сообщества из четырех участников. Мужчина обвиняется в сбыте и покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, сообщили 27 июня Gazeta.SPb в Прокуратуре Санкт-Петербурга.

По версии следствия, обвиняемый не позднее марта 2018 года создал преступное сообщество для сбыта различных наркотиков. У него изъяли свыше 3,2 кг амфетамина, около 200 гр метамфетамина, более 1,2 кг. гашиша, 25 растений, содержащих наркотические средства, 169 гр конопли. Для того, чтобы сбытов было больше, участники применяли электронный магазин на базе торговой площадки «Гидра».

Сбыт производился наркозависимым лицам на территориях Гатчинского района Ленинградской области и Красносельского района Санкт-Петербурга. Деятельность наркосбытчиков пресекли в июле 2018 года.

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