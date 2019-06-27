В Петербурге осудили двух людей обвиняемых в похищении и убийстве мурманчанки

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Обвинительный вердикт вынес суд присяжных Петербурга.

Об этом стало известно сегодня, 27 июня. Обо всем сообщает Объединенная пресс-служба городских судов. Двоих обвиняемых признали виновными в похищении человека и убийстве.

Напоминаем, что все случилось в марте пять лет назад. Мужчина насильно затащил мурманчанку в машину, за рулем которой сидела сообщница. Соучастники связали женщину, а затем задушили ее. Тело преступники спрятали недалеко от поселка Агалатово Ленинградской области.

В суде считают, что осужденная Елена испытывала ревность и на этой почве решила расправиться с мурманчанкой. Ей решился помочь Василий, который взял за помощь денежное вознаграждение. Он также рассчитывал на помощь при трудоустройстве.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что дело о сотруднике ФСБ, который воткнул в петербуржца карабин, рассмотрят в суде. Пострадавший пережил несколько операций, а обвиняемый отрицает свою причастность к случившемуся. Он уверяет, что бизнесмен сам виноват в инциденте.

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