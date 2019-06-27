Организатор убийства главы ТРК «Пулково-3» отсидит 20 лет в колонии

Убийство случилось еще девять лет назад.

Об этом стало известно сегодня, 27 июня. Обо всем сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката бывшего замдиректора ООО «Статус» Михаила Кришьяна Андрея Березуна. Теперь ему предстоит отсидеть 20 лет в колонии строгого режима. Такое решение принял Санкт-Петербургский городской суд.

Напоминаем, что в 2010 году Кришьян организовал убийство владельца ТРК «Пулково-3» Карачаева. Он стал основателем преступной группы, в которой состояли как минимум четыре человека. Кришьян передал сообщникам информацию о том, где проживает потенциальная жертва, а также на каком автомобиле он ездит. Спустя пару месяцев на Карачаева напали – он попал в больницу, где пострадавший и скончался.

После из-за Кришьяна также погиб Волнухин – на него напал соучастник.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что мужчину посадят за убийство и покушение на троих в Ломоносове.