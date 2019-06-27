В Миньково неизвестный наехал на женщину и скрылся с места ДТР

Пешеход скончалась из-за полученных травм.

Инцидент случился в ночь с 27 на 28 июня. Обо всем сообщают «Невские Новости» со ссылкой на собственные источники в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все произошло в деревне Миньково примерно в 12 часов ночи. Неизвестный наехал на женщину недалеко от дома номер 77. Пешеход, угодившая под колеса машины, погибла из-за серьезности травм – ей не успели помочь медики. После этого горе-водитель уехал – непонятно, на каком автомобили он перемещался, свидетелей инцидента пока не нашлось. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают преступника.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петергофе на место ДТП прибыла карета скорой помощи. Люди пишут, что все произошло на пересечении Петербургского шоссе и Разводной улицы. Судя по фотографиям, участниками аварии стали два автомобиля. В аварии есть пострадавшие.