BMW с рисунком дракона устроил пробку на Вантовом мосту

О пострадавших пока неизвестно. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"/VK

О пострадавших пока неизвестно. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"/VK

Он врезался в разделительные ограждения.

Около шести часов утра 28 июня в сторону аэропорта Пулково на Вантовом мосту образовалась серьезная для раннего времени суток пробка. Причиной стала авария с иномаркой, рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

Автор поста в соцсети пишет, что белый BMW с рисунком дракона на бортах и «бородатыми пассажирами» врезался в разделительное ограждение. Случайно это произошло или случилось намеренно, не уточняется.

В результате автомобиль помялся, а в сторону аэропорта Пулково возникла пробка.

О пострадавших информации нет, сейчас обстоятельства ДТП устанавливаются.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что Вантовый мост станет недоступным для грузовиков. Движение ограничат на полгода.