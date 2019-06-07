Вантовый мост станет недоступным для грузовиков

Фото: Википедия
Фото: Википедия

Движение большегрузов ограничат на полгода.

Об этом стало известно сегодня, 7 июня. Обо всем рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Дело в том, что при осмотре Вантового моста были обнаружены дефекты, которые требуют незамедлительного устранения. Часть элементов конструкции уже привели в порядок, но этого недостаточно. Чтобы избежать инцидентов, грузовики не будут пускать на первую и вторую полосу. Также специалисты установили ограничение по скорости – до 70 км/ч. Ограничения планируют снять в течение полугода – до того, пока шов не будет исправлен. По предварительным данным, грузовики смогут спокойно передвигаться по мосту с ноября 2019 года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что движение грузовых авто в Ленобласти ограничат из-за аномальной жары. Синоптики прогнозируют, что температура воздуха в Ленинградской области достигнет порядка 30 градусов тепла. Такой режим будет держаться на протяжении трех дней — с 6 по 8 июня. Данная температура превышает норму на 7 градусов, передает телеканал «78».

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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