Движение грузовых авто в Ленобласти ограничат из-за аномальной жары

Грузовики могут оставить колею на раскаленном асфальте. Фото: Pixabay
Грузовики могут оставить колею на раскаленном асфальте. Фото: Pixabay

Ограничение движения для грузовых автомобилей будет действовать в Ленинградской области с 6 по 8 июня. Это будет сделано в связи с аномальной для местности жарой.

Синоптики прогнозируют, что температура воздуха в Ленинградской области достигнет порядка 30 градусов тепла. Такой режим будет держаться на протяжении трех дней — с 6 по 8 июня. Данная температура превышает норму на 7 градусов, передает телеканал «78».

В случае, если температура превысит 32 градуса выше нуля, будет ограничено движение грузовиков. Они смогут ездить исключительно с 22:00 до 10:00.

Кроме того, данные ограничения коснутся и Санкт-Петербурга. Такие меры необходимы для того, чтобы уберечь асфальтовое покрытие от разрушения. Грузовые автомобили могут оставить колею при слишком высокой температуре.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти начали избавлять дороги от пыли.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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