В Ленобласти начали избавлять дороги от пыли

Дорожники используют технологию влажной соли. Фото: Рixabay
Дорожники используют технологию влажной соли. Фото: Рixabay

В Ленинградской области стартовал сезон «обеспыливания» грунтовых и гравийных трасс, которые соединяют населенные пункты и садоводства. Об этом сообщает правительство Ленобласти.

Работы проводят районные дорожные ремонтно-строительные управления в рамках государственных контрактов на содержание областных дорог.

Отмечается, что особое внимание уделяется участкам магистралей, проходящих через поселения и ведущих к карьерам.

Дорожники используют технологию так называемой влажной соли. На дорогу наносится специальный раствор, уплотняющий грунт и не позволяющий пыли подниматься вверх после проезда машин.

Региональный дорожный комитет дал указание ДРСУ проводить «обеспыливание» каждый месяц до начала осени.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Беглов приехал с проверкой на строительство дороги в конце Комендантского проспекта.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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