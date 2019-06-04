Беглов приехал с проверкой на строительство дороги в конце Комендантского проспекта

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов приехал на Комендантский проспект «инкогнито», чтобы проверить стройку.

Беглов посетил Приморский район с незапланированной проверкой. В ходе инспекции им была осмотрена территория дороги на Комендантском проспекте на участке между Глухарской улицей и Шуваловским проспектом.

Местные жители-автомобилисты уже длительное время испытывают неудобства на участке, где строится магистраль. Им приходится пользоваться временными дорожными полотнами, так как сквозной проезд по Комендантскому проспекту постоянно ограничен дорожниками.

Глава Северной столицы дал работникам установку на то, чтобы магистраль открыли и доделали, как можно скорее. Известно, что подрядчиком на данном участке является ООО «А-проект». В компании пообещали завершить строительные работы в кратчайшие сроки. По обещанию руководства можно сделать вывод, что движение откроют уже к 1 сентября 2019 года

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге вновь открылось кафе «ДоброДомик», где бесплатно кормят пенсионеров.