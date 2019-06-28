Петербуржец проведет три года в колонии за кражу медалей времен войны

Срок был бы больше, если бы мужчин успел завершить и вторую кражу – крестика и броши.

Суд признал мужчину виновным в краже и в покушении на кражу, обвинение поддержала прокуратура Красносельского района, передает 28 июня Прокуратура Санкт-Петербурга. Согласно приговору мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

По версии следствия, в феврале 2019 года осужденный разбил металлическим прутом стекла на балконе квартиры по улице Партизана Германа, проник в помещение. Там он похитил кошелек с деньгами и порядка шести медалей за заслуги в Великой Отечественной войне на общую сумму 16 тыс. рублей.

После этого мужчина проник в другую квартиру, тем же способом. Он попытался украсть золотой крестик и брошь с тремя камнями на сумму более 30 тыс. рублей, но его задержали полицейские.

Известно, что ранее мужчина неоднократно был судим за преступления против собственности. На этот раз он сам признал свою вину.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что в Петербурге раскрыта квартирная кража на миллион рублей.