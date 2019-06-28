В Петегофе мужчина снял номера с чужой машины

Номера пропали с обеих сторон. Фото: pixabay.com
Номера пропали с обеих сторон. Фото: pixabay.com

Вернуть их он планировал за вознаграждение в 2000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в неправомерном завладении госзнаками, рассказали 28 июня Gazeta.SPb в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Установлено, что 25 июня мужчина снял номерные знаки с автомобиля Kia Sportage, припаркованного по Алексеевскому шоссе города Петергофа Петродворцового района Петербурга. Задержанный снял знаки и с передней части машины, и с задней – так он хотел получить вознаграждение за из возвращение. Рассчитывал он на 2000 рублей.

Сейчас задержанный находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 325.1 УК РФ (неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства). Мужчина, как выяснилось, был судим и раньше.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что задержан вор-рецедивист, орудовавший в поездах между Петербургом и Москвой.

задержание машина номера
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Беглов встретился с волонтерами Петербурга
Московский кредитный банк стал владельцем 19,65% акций «Аптечной Сети 36,6»
В Петегофе мужчина снял номера с чужой машины
Из-за ремонта эскалатора на станции метро «Гражданский проспект» изменится ...
Финляндская улица открылась в Колпино
Рынок виртуальных АТС растет на треть в год
Стартует вторая волна записи детей в первый класс
Намечается прояснение: дождь не испортит петербуржцам выходные