В Петегофе мужчина снял номера с чужой машины

Вернуть их он планировал за вознаграждение в 2000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в неправомерном завладении госзнаками, рассказали 28 июня Gazeta.SPb в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Установлено, что 25 июня мужчина снял номерные знаки с автомобиля Kia Sportage, припаркованного по Алексеевскому шоссе города Петергофа Петродворцового района Петербурга. Задержанный снял знаки и с передней части машины, и с задней – так он хотел получить вознаграждение за из возвращение. Рассчитывал он на 2000 рублей.

Сейчас задержанный находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 325.1 УК РФ (неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства). Мужчина, как выяснилось, был судим и раньше.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что задержан вор-рецедивист, орудовавший в поездах между Петербургом и Москвой.