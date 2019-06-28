Продажи новых машин в Петербурге рухнули на 7%

Авторынок Петербурга стагнирует даже с господдержкой. Фото: pixabay.com
Авторынок Петербурга стагнирует даже с господдержкой. Фото: pixabay.com

В мае этого года в городе было продано 12,47 тыс. новых машин, что на 7% меньше, чем в мае 2018 года. Это самое сильное падение продаж автомобилей с сентября 2016 года.

За первые 5 месяцев текущего года в городе было продано 60,17 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей, падение к прошлогоднему уровню продаж составило 1%, сообщает агентство «Auto-Dealer-СПб».

Рост продаж в Петербурге показывают только три автомобильных бренда: KIA, Lada и Mitsubishi.

Серьезное сокращение продаж в мае напрямую связано с завершением первого этапа программы по государственной поддержке авторынка, считают в агентстве. Впрочем, помощь от государства возобновится уже с 1 июля, однако, по мнению экспертов, динамика петербургского авторынка продолжит балансировать возле нулевой отметки.

По итогам января-мая 2019 года в Петербурге купили 8,9% от общего количества проданных в России автомобилей. Год назад доля города в общем объеме продаж составляла 8,7%.

Месяц назад Gazeta.SPb сообщала о том, что аналитики оценили рост авторынка Петербурга в 1%

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