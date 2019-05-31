Аналитики оценили авторынок Петербурга: продажи в 2019 году увеличились на один процент

Автомобильный рынок Петербурга находится в стадии стагнации. В этом году машину купили всего на 1% больше, чем в предыдущем.

Аналитическая компания «Auto-Dealer-СПб» сообщает, что по информации их экспертов за 2019 год в Северной столице автотранспортных средств было продано всего на 1% больше, чем за тот же период в 2018 году.

Статистика говорит о том, что местные жители приобрели 47 666 легковых и некрупногабаритных коммерческих авто.

Известно, что в настоящее время лидером продаж является марка KIA, проектируемая корейцами. В ТОП-10 самых продающихся автомобилей вошел также Mersedes-Benz, в рейтинге он встал на место бренда Nissan.

Из оборота по всей Российской Федерации доля продающихся в городе на Неве машин за период с января по апрель 2019 года составляет 8,8%.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что руководитель стройфирмы за дачу взятки заплатит штраф в 1,5 млн рублей.