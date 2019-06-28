«Сапсаны» встали из-за кражи кабеля в районе Химок

Сегодня поезда, курсирующие между Петербургом и Москвой, задержались в пути из-за того, что на станции Сходня в районе Химок неизвестные украли более полутора километров кабеля.

Хищение кабеля, который обеспечивает работу сигнализации, централизации и блокировки, обнаружилось в 2:40 ночи, через 3 часа с Ярославского вокзала в Москве подвезли новый кабель, к 6 утра начались восстановительные работы.

В результате сбоя движения 26 поездов дальнего следования задержались в пути на время от часа до 2,5 часов. Кроме того, с прибытием на 25-50 минут опоздали три высокоскоростных «Сапсана». В Москву с опозданием прибыли 10 электричек, 9 пригородных поездов было отменено.

Полицейские развернули на железной дороге оперативный штаб и занимаются поиском воров.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что из Москвы в Петербург будут ходить сдвоенные «Ласточки»