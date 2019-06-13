Альтернатива “Сапсану”: из Москвы в Петербург пойдут сдвоенные “Ласточки”

РЖД выделит дополнительные поезда на каждую пятницу и воскресенье до конца июня.

Между Москвой и Петербургом в июне будут курсировать дополнительные “Ласточки”, сообщили в РЖД 14 июня. Решение принято из-за многочисленных просьб клиентов железных дорог.

В следующие пятницы и воскресенья между двумя столицами пойдут сдвоенные составы по 10 вагонов.

“Ласточки” из Москвы прибывают в Санкт-Петербурга либо на Московский, либо на Ладожский вокзалы. Билеты на последний чуть дороже — на в целом цена на скорый электропоезд в одну сторону составляет около 1,5 тысяч рублей.

Поезд “Сапсан” доходит от Москвы и до Петербурга за 3 часа 40 минут, но билеты стоят значительно дороже. “Ласточка” должна доезжать от одного пункта до второго за 8 часов, по данным в сети.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что РЖД хочет развить Московское направление электричек Санкт-Петербурга.