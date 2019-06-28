Рецидивист ударил оперуполномоченного графином по голове

Если ударить сотрудника колонии графином по голове, срок проживания за бюджетный счет может увеличиться. Фото: pixabay.com

Если ударить сотрудника колонии графином по голове, срок проживания за бюджетный счет может увеличиться. Фото: pixabay.com

Тосненский следственный отдел передает в суд дело заключенного, напавшего на сотрудника колонии. Теперь ему могут добавить срок.

Завершилось расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины, отбывающего наказание в колонии, расположенной в Форносово. Его обвиняют в применении насилия, не опасного для здоровья, в отношении сотрудника исправительного учреждения, находившегося при исполнении.

По версии следствия, летом прошлого года неоднократно судимый, в том числе и за тяжкое преступление, мужчина в ответ на требования сотрудника колонии пройти в кабинет для проведения личного обыска, ударил оперуполномоченного пластмассовым графином по голове и повредил ему форменное обмундирование.

Наказание по ч.2 статьи 321 Уголовного кодекса РФ, которая вменяется агрессору, наказывается лишением свободы на срок до 5 лет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржец проведет три года в колонии за кражу медалей времен войны