Петербурженка была похищена из-за неразделенной любви

Согласно версии следствия, в декабре прошлого года четверо уроженцев Ставропольского края похитили женщину.

Подозреваемые забрали её прямо с рабочего места и насильно провели в автомобиль. Обвиняемые удерживали девушку вплоть до момента их задержания сотрудниками правоохранительных органов, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Причиной преступных действий стала неразделенная любовь.

Прокуратура Красносельского района утвердила обвинение по данному уголовному делу, возбужденному по пункту «а» части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение человека, совершенное группой лиц»).

Обвиняемые заключены под стражу. Дело передано в Красносельский районный суд Санкт-Петербурга для дальнейшего рассмотрения. Обвиняемым грозит до 12 лет колонии.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге 12-летний мальчик получил множество травм из-за игры в футбол.