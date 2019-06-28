В Петербурге 12-летний мальчик получил множество травм из-за игры в футбол

В четверг, 27 июня, около половины десятого вечера в отделение полиции по Кировскому району поступила телефонограмма из детской городской больницы № 19.

Медицинские работники сообщили сотрудникам полиции о том, что в тот же день около восьми часов вечера был госпитализирован мальчик 2006 года рождения. Врачи забрали пострадавшего из спортивного комплекса, который находится на Перекопской улице в Санкт-Петербурге. Мальчик находился в тяжелом состоянии, сообщил Gazeta.SPb источник в правоохранительных органах.

Врачи зафиксировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб средней степени тяжести головного мозга, вдавленный перелом левой теменной кости, эпидуральную гематому и субарахноидальное кровоизлияние.

По предварительной информации, школьник, стоя на воротах, получил удар ногой во время игры в футбол.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован с улицы в Колпино.