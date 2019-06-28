Правительство опубликовало список запрещенных к содержанию дома животных

В список вошло много змей. Фото: pixabay.com

В список вошло много змей. Фото: pixabay.com

Среди них черная вдова, гиеновая собака, макака, древесная кобра – животные сгруппированы в 33 отряда.

Правительство РФ утвердило список животных, которых запрещено содержать в домашних условиях в России. Постановление №795 «Об утверждении перечня животных, запрещенных к содержанию» опубликовано 28 июня на сайте правительства.

Животные в перечне сгруппированы в 33 отряда и объединены в восемь классов – от пресмыкающихся до коралловых полипов.

Запрет на содержание указанных животных накладывается по двум причинам. Если они представляют опасность для владельца (например, ядовитые змеи) или если их привычная среда обитания отличается от искусственной — это может неблагоприятно повлиять на здоровье животных.

Отмечается, что постановление не действует на питомцев, приобретенных до 1 января 2020 года.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что домашние животные Петербурга получат электронные документы.