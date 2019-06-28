В силу вступил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

В Российской Федерации вступил в силу закон, предполагающий ужесточение наказаний за ДТП, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

Документ о принятии данного закона 17 июня подписал президент России Владимир Путин. Согласно закону, с 28 июня ужесточаются наказания за дорожно-транспортное происшествие, которое повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в пьяном виде.

Теперь наказание составляет от 3 до 7 лет лишения свободы, при этом ранее максимальный срок достигал 4 лет.

В случае, если в аварии погиб человек, то виновник ДТП может отправиться в колонию на срок от 5 до 12 лет лишения свободы. Ранее срок составлял от 2 до 7 лет.

Если в ДТП погибло два и более человек — от 8 до 15 лет лишения свободы, ранее было от 4 до 9 лет.

Отметим, что в Санкт-Петербурге зарегистрировано порядка 1,7 миллионов единиц транспортных средств по данным агенства «Автостат».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге 25 человек пострадали в ДТП за понедельник.