В Петербурге 25 человек пострадали в ДТП за понедельник

ГИБДД публикует статистику ежедневно. Фото: ГИБДД
ГИБДД публикует статистику ежедневно. Фото: ГИБДД

Всего инспекторы ГИБДД описали 377 дорожных аварий.

В понедельник в Санкт-Петербурге произошло 377 ДТП, сообщили в УГИБДД Санкт-Петербурга и Ленинградской области во вторник 25 июня. После дорожных аварий 24 июня госпитализировали 25 человек.

В авариях пострадали три ребенка, один человек по итогам дня погиб, передают в Госавтоинспекции Петербурга. Вероятно, речь идет о гражданине Карелии, который скончался на месте аварии на пр. Энгельса, о чем Gazeta.SPb ранее сообщала.

В Ленинградской области произошло 74 дорожные аварии. В больницу попали всего пять человек, из них один ребенок.

Пока что среднее число ДТП в 2019 году не слишком отличается от показателей 2018 года — всего лишь 4,5% меньше аварий на дорогах. Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов распорядился обеспечить безопасность движения в Санкт-Петербурге.

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