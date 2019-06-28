В центре Петербурга карманник украл кошелек с 10 евро

В четверг, 27 июня, сотрудникам полиции Центрального района стало известно о краже.

Установлено, что около половины четвертого часов вечера у дома 4/1 по улице Малой Морской в Санкт-Петербурге ранее судимый мужчина 1972 года рождения совершил кражу кошелька, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Владелец кошелька, мужчина 1963 года рождения, сообщил сотрудникам полиции о том, что в кошельке стоимостью 20 евро находились денежные средства в размере 10 евро. Злоумышленник похитил бумажник из кармана брюк.

Сотрудниками правоохранительных органов был задержан подозреваемый, похищенное было изъято. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербурженка была похищена из-за неразделенной любви.