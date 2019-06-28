Дорожная полиция прострелила колеса пьяному водителю

На Мурманском шоссе ДПС задержало пьяного водителя. Фото: baltphoto.ru
На Мурманском шоссе ДПС задержало пьяного водителя. Фото: baltphoto.ru

На Мурманском шоссе в районе Кисельни сотрудники ГИБДД задержали пьяного мужчину на автомобиле «ВАЗ».

Чтобы заставить его остановиться, полиции пришлось стрелять по колесам.

Минувшей ночью на 109 километре автодороги «Кола» 28-летний водитель автомашины «ВАЗ» отказался выполнить неоднократные требования сотрудников ГИБДД остановиться. Мужчина пытался скрыться, создавая аварийную обстановку на дороге. Инспекторам ДПС не оставалось ничего другого, кроме как стрелять по колесам в соответствии с законом «О полиции».

В отделе полиции на задержанного составили несколько административных протоколов: за пьяную езду без прав, за управление неисправным автомобилем, за выезд на встречную полосу и неповиновение сотрудникам полиции.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в силу вступил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

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