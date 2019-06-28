В Красногвардейском районе украдено авто за 3,7 млн рублей

Полиция ищет злоумышленников. Фото: Pixabay
Полиция ищет злоумышленников. Фото: Pixabay

В четверг, 27 июня, в отделение полиции по Красногвардейскому району обратилась женщина 1989 года рождения с информацией о пропаже автомобиля.

Владелица машины рассказала сотрудникам полиции, что автомобиль марки «Тойота Лэнд Крузер» был припаркован у дома 3 по улице Передовиков в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

Стоимость автомобиля составляет порядка 3,7 миллионов рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Неизвестный злоумышленник совершил хищение данного транспортного средства, по факту чего сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»).

Полиция приняла меры, направленные на розыск и задержание неизвестных злоумышленников.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербурженка была похищена из-за неразделенной любви.

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