Пенсионерка отдала денег и ценностей на 607 тыс. рублей на помощь «больному сыну»

Скорее всего, кольца были из золота. Фото: pixabay.com

Скорее всего, кольца были из золота. Фото: pixabay.com

Вокруг пальца пенсионерку обвела хитрая женщина – сейчас её ищут.

Накануне, 27 июня, в полицию Петродворцового района обратилась гражданка 1937 года рождения. Она рассказала, что 26 июня около 16 часов около дома №23 по улице Победы города Ломоносова незнакомка завладела её имуществом, сообщили 28 июня Gazeta.SPb в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Под предлогом помощи якобы больному сыну женщина выманила у пенсионерки 490 тыс. рублей, четыре кольца из металла желтого цвета, вероятно, золотых. Материальный ущерб оценили в 607 тыс. рублей.

Сейчас полицейские проводят проверку и разыскивают злоумышленницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что молодой петербуржец в порыве эмоций избил подругу и выбросил её из окна.