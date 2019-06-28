Молодой петербуржец в порыве эмоций избил подругу и выбросил её из окна

Окно для девушки стало порталом на тот свет. Фото: pixabay.com

Окно для девушки стало порталом на тот свет. Фото: pixabay.com

Теперь мужчина ждет приговора – присяжные уже признали его виновным в убийстве.

В Петербурге присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт в отношении мужчины 1990 года рождения. Его признали виновным в совершении преступления по ч .1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщили 28 июня Gazeta.SPb в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Следователи установи, что 17 апреля 2018 года в квартире по улице Латышских стрелков мужчина и его знакомая 1995 года рождения вместе проводили время. В один момент между ними возникла ссора на почве личной неприязни. В результате мужчина избил подругу, а после выбросил её из окна. Потерпевшая скончалась сразу же.

В отношении обвиняемого скоро будет вынесен приговор суда.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что в Рощино женщина после бутылки убила сожителя.