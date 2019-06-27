В Рощино женщина после бутылки убила сожителя

Ранее обвиняемую уже привлекали к ответственности. Только тогда объектом преступления была собственность, а не личность.

Следственный отдел по Выборгу СУ СК РФ по Ленинградской области завершил расследование дела в отношении 49-летней женщины, обвиняемой по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Дело пойдет в суд, сообщили Gazeta.SPb в СУ СК РФ по Ленобласти.

Как установили следователи, 29 января 2019 года компания мужчин и женщин распивали спиртное в доме в поселке Рощино Выборгского района. В один момент между обвиняемой и её сожителем возник конфликт. В результате женщина схватила нож и ударила им своего мужчину в живот. От полученной травмы 45-летний сожитель скончался на месте.

Известно, что ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности. Сейчас обвиняемая заключена под стражу и ждет суда.

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