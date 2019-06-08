В Омске мать убила свою двухлетнюю дочь из-за крошек от батона

Женщина насильно накормила малышку крошками, от чего та задохнулась.
О происшествии в Омске стало известно только в июне, когда знакомая подозреваемой женщины сообщила о пропаже ребенка. Об этом сообщают в СК РФ по Омской области.
По предварительной версии следователей, погибшая девочка воспитывалась в неблагополучной семье. У подозреваемой было двое детей. Также женщина и ее дети проживали с сожителем. Следователи предполагают, что 9 мая женщина в состоянии алкогольного опьянения убила свою дочь за хлебные крошки, которые та оставила, когда ела батон.
Обозленная на ребенка мать насильно накормила ребёнка крошками от чего ребенок перестал дышать и скончался.
После происшествия сожитель вынес тело ребенка и спрятал его. В данный момент идет поиск тела. Следователи не смогут допросить сожителя, так как он скончался от алкогольной интоксикации еще в мае.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что при пожаре в жилом доме на Петергофском шоссе пострадали двое детей.