В Омске мать убила свою двухлетнюю дочь из-за крошек от батона

После происшествия сожитель вынес тело ребенка и спрятал его. Фото: https://pixabay.com

После происшествия сожитель вынес тело ребенка и спрятал его. Фото: https://pixabay.com

Женщина насильно накормила малышку крошками, от чего та задохнулась.

О происшествии в Омске стало известно только в июне, когда знакомая подозреваемой женщины сообщила о пропаже ребенка. Об этом сообщают в СК РФ по Омской области.

По предварительной версии следователей, погибшая девочка воспитывалась в неблагополучной семье. У подозреваемой было двое детей. Также женщина и ее дети проживали с сожителем. Следователи предполагают, что 9 мая женщина в состоянии алкогольного опьянения убила свою дочь за хлебные крошки, которые та оставила, когда ела батон.

Обозленная на ребенка мать насильно накормила ребёнка крошками от чего ребенок перестал дышать и скончался.

После происшествия сожитель вынес тело ребенка и спрятал его. В данный момент идет поиск тела. Следователи не смогут допросить сожителя, так как он скончался от алкогольной интоксикации еще в мае.

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