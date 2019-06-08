При пожаре в жилом доме на Петергофском шоссе пострадали двое детей

О других пострадавших информация не поступала. Фото: https://pixabay.com

О других пострадавших информация не поступала. Фото: https://pixabay.com

Возгорание в жилой квартире произошло накануне в Красносельском районе Петербурга.

Сообщение о жаре на пульт спасателей поступило вечером 7 июня. Известно, что возгорание произошло в жилом доме, расположенном на Петергофском шоссе. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

Спасателям пришлось экстренно эвакуировать детей, которые находились в этот момент в жилой постройке. В результате происшествия пострадали подростки 12 и 16 лет.

Их отвезли в больницу с травмами. В настоящее время сотрудники экстренных служб выясняют причины и обстоятельства происшествия.

О других пострадавших информация не поступала.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Ленской улице спасатели эвакуировали ребенка с 11 этажа.