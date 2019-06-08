На Ленской улице спасатели эвакуировали ребенка с 11 этажа

Ребёнок, который находился один в квартире, начал кричать, тогда местные жители решили вызвать МЧС и скорую помощь.. Фото: https://vk.com/spb_today

Ребёнок, который находился один в квартире, начал кричать, тогда местные жители решили вызвать МЧС и скорую помощь.. Фото: https://vk.com/spb_today

После успешно проведенной спасательной операции, местные жители наградили спасателя бурными аплодисментами.

О происшествии в Красногвардейском районе Петербурга сообщили очевидцы в социальной сети “ВКонтакте”. Практически весь двор собрался, чтобы наблюдать за ходом спасательной операции, которую развернули пожарные в доме 19 корпус 2 по Ленской улице.

Свидетели происшествия сообщили, что ребенок в квартире находится один. По непроверенной информацию, со слов очевидцев, ребенок воспитается в неполной семье. Мать в этот момент находилась на даче.

Ребёнок, который находился один в квартире, начал кричать, тогда местные жители решили вызвать МЧС и скорую помощь.

После успешно проведённой операции по эвакуации ребенка с 11 этажа, очевидцы наградили спасателя бурными аплодисментами.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что очередная машина самовоспламенилась на дороге Петербурга и полностью сгорела.