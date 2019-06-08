Очередная машина самовоспламенилась на дороге Петербурга и полностью сгорела

Происшествие случилось на пересечение Киевского и Красносельского шоссе.
Иномарка загорелась накануне днем. К небывалой жаре в Петербурге, еще добавился и жар от горящей на дороге машине. Стоит отменить, что машина заняла достаточный участок проезжей части. О происшествии сообщили очевидцы события в социальной сети “ВКонтакте”.
Свидетели аварии сообщили, что машина загорелась, рядом людей не было. Зеваки собрали настоящую очередь на КАД, чтобы посмотреть на это зрелище и зафиксировать на видео.
На место прибыли пожарные. По кадрам. Снятым одни из очевидцев, видно, что на месте работали две единицы техники МЧС.
Также, по предварительной версии, в машине никого не было. Не нашли людей и рядом с машиной. Вероятно, водитель транспортного средства покинул место происшествия. О пострадавших в петербургском МЧС пока не сообщали.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в ДТП под Киришами погиб пассажир иномарки и лось (видео).