Очередная машина самовоспламенилась на дороге Петербурга и полностью сгорела

О пострадавших в петербургском МЧС пока не сообщали. Фото: https://vk.com/spb_today
О пострадавших в петербургском МЧС пока не сообщали. Фото: https://vk.com/spb_today

Происшествие случилось на пересечение Киевского и Красносельского шоссе.

Иномарка загорелась накануне днем. К небывалой жаре в Петербурге, еще добавился и жар от горящей на дороге машине. Стоит отменить, что машина заняла достаточный участок проезжей части. О происшествии сообщили очевидцы события в социальной сети “ВКонтакте”.

Свидетели аварии сообщили, что машина загорелась, рядом людей не было. Зеваки собрали настоящую очередь на КАД, чтобы посмотреть на это зрелище и зафиксировать на видео.

На место прибыли пожарные. По кадрам. Снятым одни из очевидцев, видно, что на месте работали две единицы техники МЧС.

Также, по предварительной версии, в машине никого не было. Не нашли людей и рядом с машиной. Вероятно, водитель транспортного средства покинул место происшествия. О пострадавших в петербургском МЧС пока не сообщали.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в ДТП под Киришами погиб пассажир иномарки и лось (видео).

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
дтп киевское шоссе красносельское шоссе
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