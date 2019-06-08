В ДТП под Киришами погиб пассажир иномарки и лось (видео)

Пассажир находился на переднем сиденье автомобиля. Фото: https://vk.com/spb_today
Пассажир находился на переднем сиденье автомобиля. Фото: https://vk.com/spb_today

Водитель Volkswagen Polo столкнулся с животным на 38 км дороги “Кириши-Будогощь”.

Дорожно-транспортная авария с летальным исходом произошла накануне поздним вечером, когда видимость на дороге была плохой. Участниками дорожно-транспортной аварии стали иномарка Volkswagen Polo и лось. Об этом сообщают сотрудники отдела Пропаганды УГИБДД.

Животное, вероятно, выбежало из леса на проезжую част. ДТП произошло на 38 километре автомобильной дороги “Кириши-Будогощь”.

За рулем иномарки находился водитель 30 лет. В результате столкновения погиб пассажир иномарки и животное. Пассажир находился на переднем сиденье автомобиля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Суворовской площади раллийный КамАЗ протаранил Volvo.

Видео: https://vk.com/spb_today

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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