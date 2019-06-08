На Суворовской площади раллийный КамАЗ протаранил Volvo

О пострадавших пока информации не поступало. Фото: https://vk.com/spb_today
О пострадавших пока информации не поступало. Фото: https://vk.com/spb_today

Иномарка получила серьезные повреждения.

Дорожно-транспортная авария произошла накануне, а про ДТП сообщили очевидцы в группе “ДТП и ЧП. Петербург” соцсети “ВКонтакте”. КамАЗ 4911, предназначенный для спортивных заездов, врезался в иномарку у моста. В результате легковой автомобиль получил серьезные повреждения.

Фото: https://vk.com/spb_today

Иномарку отнесло к пешеходной зоне. По размещённым в соцсети фотографиям видно, что крупногабаритная машина серьёзных повреждений не получила.

“На Суворовской площади раллийный КамАЗ столкнулся с легковой Вольво”, — сообщили свидетели аварии в соцсети.

О пострадавших пока информации не поступало.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что часть Выборгского шоссе ночью перекрывали из-за ДТП с иномарками и трактором.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
дтп происшествие Суворовская площадь
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