Часть Выборгского шоссе ночь было перекрыто из-за ДТП с иномарками и трактором

О пострадавших информация не поступала. Фото: https://vk.com/spb_today/скрин видео

О пострадавших информация не поступала. Фото: https://vk.com/spb_today/скрин видео

Проезжую часть участники аварии не поделили возле гипермаркета “Лента”.

О дорожно-транспортной аварии сообщили очевидцы в социальной сети “ВКонтакт”. Информацию разместили в группе соцсети “ДТП и ЧП. Петербург”.

Очевидцы сообщили, что участники ДТП — BMW F10, Škoda Octavia и трактор Terex столкнулись на Выборгском шоссе возле гипермаркета сети “Лента” в Парголово.

В результате ДТП часть проезжей части была полностью блокирована и водителям других транспортных средств пришлось объезжать по полосе встречного движения.

На место прибыли сотрудники полиции, а также эвакуатор, поскольку машина одного из участников аварии получила серьезные повреждения.

О пострадавших информация не поступала.

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