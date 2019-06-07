В Пулково пассажиры около часа сидели в салоне самолета без вентиляции

Около 1,5 часа пассажирам пришлось находиться в салоне самолета из-за задержки. Вызывали скорую.

Об инциденте рассказали в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» ВКонтакте. Очевидцы сообщили, что в пятницу, 7 июня, в рекордно жаркий день для этого времени, пассажиров заставили оставаться в салоне воздушного судна при отключенных кондиционерах на протяжении полутора часов.

Пассажиры летели из Пулково в Симферополь. Авиаперевозку осуществляла компания «Россия». После того, как люди начали задыхаться им позволили выйти из салона на взлетную полосу.

— Более 40 градусов, не работают кондиционеры. Аэропорт не даёт включить двигатели. Улетают высокие особы. Люди в полном шоке, дети раздетые, баня.

Также очевидцы сообщили о том, что кому-то из путешественников стало плохо и пришлось вызвать бригаду скорой помощи.

В Пулково информацию о задержке рейса подтвердили, однако никак не прокомментировали.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что молния навечно заземлила гастарбайтера в Новогорелово.