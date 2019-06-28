Сотрудники АЗС на Оптиков спустя неделю заметили, что их бензином заправляются не оплачивая

Уголовное дело направлено в Приморский районный суд для рассмотрения по существу. Фото: https://pixabay.com

Уголовное дело направлено в Приморский районный суд для рассмотрения по существу. Фото: https://pixabay.com

Мужчина каждый день приезжал на заправку “Сёркл Кей”.

Прокуратура Приморского района утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины. Его обвиняют в совершении пяти преступлений, предусмотренных статьями “грабеж, открытое хищение чужого имущества” и “покушение на грабеж”.

Как полагает следствие, на арендованном автомобиле еще в прошлом году обвиняемый приезжал на заправку “Сёркл Кей”, которая располагается на улице Оптиков. Там в течение недели он заправлялся бензином, при этом его не оплачивая, покидал заправочную станцию.

Уголовное дело направлено в Приморский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге мужчина устроил битву с трактором.