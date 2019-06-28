В Петербурге мужчина устроил битву с трактором

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который палкой выбил два окна в кабине трактора. Инцидент произошел у дома №10/1 на улице Верности в Калининском районе Петербурга, где в данный момент проходят строительные работы.

Причина, по которой 40-летний мужчина на припаркованный трактор, принадлежащий транспортно-строительной компании, пока не сообщается.

Рабочие обратились к сотрудникам Росгвардии, которые в этот момент патрулировали район, и сообщили о происшествии.

Задержанный был передан сотрудникам полиции. Сумма ущерба устанавливается.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что петербуржец избил подругу и выбросил её из окна. Теперь мужчина ждет приговора – присяжные уже признали его виновным в убийстве. Инцидент произошел 17 апреля 2018 года в одной из квартир жилого дома по улице Латышских стрелков.