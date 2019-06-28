В Петергофе у компании украли «Лэнд Крузер» за 4,5 млн рублей

Полиция возбудиила уголовное дело по факту кражи автомобиля.

В четверг, 27 июня 2019 года, в отделение полиции Петродворцового района Санкт-Петербурга обратился мужчина 1971 года рождения. Он сообщил сотрудникам полиции о пропаже автомобиля марки «Тойота Лэнд Крузер», который принадлежит одной из местных фирм.

Автомобиль был украден неизвестными злоумышленниками от участка по улице Прудовой в городе Петергоф. Стоимость автомобиля составляет примерно 4,5 миллиона рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»). Приняты меры для розыска и задержания преступников.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга украдено авто за 3,7 млн рублей.