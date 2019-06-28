Суд приговорил Михаила Кришьяна к 20 годам колонии

Доказательства, собранные ГСУ СК России по Санкт-Петербург, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Ранее судимый Михаил Кришьян признан виновным по части 4 статьи 33, пункту «а» части 3 статьи 111 УК РФ, части 3 статьи 33, пункту «з» части 3 статьи 105 УК РФ и части 1 статьи 222 УК РФ.

Обвиняемый в мая 2010 года организовал убийство владельца ТРК «Пулково-3» Михаила Карачева. Для совершения преступления были привлечены Виктор Шишкин и Денис Михайлов, последний за денежное вознаграждение привлек ещё двоих, сообщили Gazeta.SPb в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Также Кришьян решил убить местного предпринимателя. Для этого он за деньги привлек Михайлова, который за денежное вознаграждение привлек Сорокина. Последний застрелил потерпевшего.

Кришьян неизвестным образом узнал о предстоящем задержании, в связи с чем до его произведения покинул Россию и был объявлен в международный розыск. Через два года он был найден в Эстонской Республике. Экстрадиция на территорию России длилась 2 года.

Кришьян всячески препятствовал ходу предварительного расследования. Однако в мае 2018 года признался в совершении преступлений. Дело было передано в суд. Суд приговорил его к 20 годам колонии строго режима.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что под суд пойдет петербурженка, создавшая пять фирм-однодневок.