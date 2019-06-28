Неизвестный в бейсболке лишил полицейских на Лиговке воздуха

Мужчина похитил медь, а не деньги. Фото: pixabay.com
Мужчина похитил медь, а не деньги. Фото: pixabay.com

Мужчину, срезающего трубки, засняли камеры видеонаблюдения.

Здание ГСУ ГУ МВД на Лиговском проспекте, 145 на день осталось без охлажденного воздуха. Некий мужчина накануне ночью подобрался к зданию и срезал медные трубки, которые вели к наружному блоку охлаждения кондиционеров. Все действия неизвестного попали на камеры видеонаблюдения, передает 28 июня «Фонтанка».

Впрочем, не совсем «неизвестного». На кадрах можно увидеть мужчину европейской внешности, ростом около 175 сантиметров. Он был одет в спортивные штаны и кофту. На ногах были кроссовки. Примечательно, что на лоб мужчина натянул бейсболку. На вид ему можно дать 35 лет.

Сейчас следователи уточняют стоимость похищенной меди и устанавливают другие обстоятельства случившегося.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что в автобусе на Петроградке завязалась потасовка с кулаками.

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