В автобусе на Петроградке завязалась потасовка с кулаками

Водитель по требованию пассажира отказался нарушать правила дорожного движения.

Утром 28 июня, около 9 часов, в Петроградском районе встало однополосное движение в сторону реки Карповки. Об этом рассказал подписчик телеграм-канала «Аварийный Петербург» и поделился видео.

Инцидент произошел в разгар час-пика. Сначала у троллейбуса оборвались контактные сети и он заблокировал дорогу. За ним следовал автобус. Пассажир автобуса предложил водителю не ждать, а объехать возникший затор по встречной полосе. Водитель же отказался пойти на такой шаг – полоса была двойная сплошная. После этого между пассажиром и отказавшимся началась потасовка. К автобусу поспешили сотрудники полиции, а пассажиры покинули транспорт.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что у кафе “Шаверма” на Большевиков произошла драка.