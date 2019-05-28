У кафе “Шаверма” на Большевиков произошла драка

Молодой человек с разбитым лицом и его девушка пытались попасть в заведение.

Конфликт у кафе быстрого питания на проспекте Большевиков перерос в уличную драку. В социальной сети обсуждают видео, выложенном в общем доступе в понедельник 27 мая.

Как рассказали очевидцы в социальной сети, молодой парень в белой футболке и с разбитым лицом, а также его спутница, пытались попасть в кафе “Шаверма” в Невском районе Санкт-Петербурга. Работники заведения вышли на улицу, началась ссора, которая переросла в драку. Несколько прохожих попытались ее остановить, но в итоге сами стали ее участниками. Дерущиеся не делали поблажек девушке главного героя, которая в ходе потасовки несколько раз падала на землю и, возможно, получила травмы.

Видео, опубликованное в социальной сети, длится около 5 минут — и из-за обилия ненормативной лексики, Gazeta.SPb не может его опубликовать. В самом конце молодой человек и его девушка уходят от кафе, и по-видимому, продолжают уличный конфликт с кем-то еще.

Ранее Gazeta.sPB сообщила, что мужчина потерял сознание в ДТП в Невском районе Петербурга.