В Ленобласти заработал мост через реку Оредеж

Движение здесь закрыли почти год назад, в январе оно было открыто параллельно с ремонтом.

В Ленинградской области завершили ремонт моста, перекинутого через реку Оредеж, рассказали 28 июня Gazeta.SPb в дорожном комитете Ленобласти. Эта переправа включена в протяженность региональной трассы «Кемполово — Губаницы — Выра — Тосно — Шапки». Теперь движение полностью восстановлено и беспрепятственно осуществляется в обе стороны.

В ходе ремонта моста обновили его опоры и пролетное строение. Заменили асфальт, гидроизоляцию и барьерное ограждение.

Ремонт моста выполнен по заказу ГКУ «Ленавтодор». Стоимость всех работ оценивается в 31 млн рублей.

Проезд по мосту через Оредеж был закрыт в августе 2018 года, но в январе снова открыт – ремонт стали вести параллельно.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что BMW с рисунком дракона устроил пробку на Вантовом мосту.