Последний корпус «Нового Янино» готов к приему жильцов

Всего в нем расположено 969 квартир.

Сегодня, 28 июня, комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленобласти выдал разрешение на ввод в эксплуатацию последнего жилого дома в комплексе «Новое Янино» во Всеволожском районе.

В комплексе двухкомнатные и однокомнатные квартиры, само здание 12-этажное. Адрес нового жилого объекта звучит так: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, гп. Янино-1, ул. Голландская, дом 10, корпус 2.

В ближайшее время жильцы получат ключи от своих квартир и смогут отпраздновать новоселье.

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