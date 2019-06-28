Беглов: почти треть налогов Петербургу даёт малый бизнес

Градоначальник выступил на заседании совета. Фото: https://vk.com/a_beglov
Градоначальник выступил на заседании совета. Фото: https://vk.com/a_beglov

В этой сфере сейчас работает 400 тыс. организаций.

Сегодня, 28 июля, в Северной столице проходит заседание общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга. С речью выступил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, передает «Телеканал Санкт-Петербург».

Градоначальник рассказал, что в сфере малого бизнеса в городе на Неве работает более 1 млн человек, а всего таких организаций около 400 тыс. Доля налоговых поступлений в бюджет города составляет 30%, отметил Беглов.

В структуре малого предпринимательства большую часть занимает торговля и общественное питание – 37%. Далее идет строительство и профессиональная научная и техническая деятельность – у них по 10%. Затем располагается обрабатывающая промышленность – 7%.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что Беглов заявил о готовности работать с представителями любых партий.

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