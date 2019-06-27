Беглов заявил о готовности работать с представителями любых партий

Врио губернатора считает, что важны не политические взгляды, а конкретные действия людей.

Об этом стало известно 27 июня. Обо всем глава Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал в эфире программы «Петербург. Новое время». Он отметил, что ценит в сотрудниках Смольного в первую очередь деятельность и результативность. Ему неважна партийная принадлежность человека, уверяет Беглов. Врио губернатора также рассказал, что назначил Олега Капитанова главой Комитета по межнациональным отношениям. Беглов подчеркнул, что его принадлежность к фракции ЛДПР никак не повлияла на мнение политика о депутате.

«Я принял решение для себя, что готов сотрудничать со всеми партиями и общественными организациями, которые занимаются не «болтологией», а конкретными делами, конкретной помощью»,

— поделился врио губернатора.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Макаров пожелал Капитанову хорошей работы в Смольном.