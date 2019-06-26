Макаров пожелал Капитанову хорошей работы в Смольном

Кандидат пожаловался Беглову, что не пройдет муниципальный фильтр. Фото: vk.com/Олег Капитанов
Кандидат пожаловался Беглову, что не пройдет муниципальный фильтр. Фото: vk.com/Олег Капитанов

Бывший депутат Заксобрания от ЛДПР возглавит комитет по межнациональным отношениям.

Олег Капитанов сложил с себя полномочия депутата Заксобрания, где представлял интересы ЛДПР. Вячеслав Макаров, председатель Заксобрания Петербурга поблагодарил Капитанова за труд и выразил надежду, что тот покажет себя наилучшим образом на работе в Смольном 26 июня.

Бывший депутат пообещал коллегам чаепитие после завершения сессии парламента.

Капитанов пожаловался Беглову, что не сможет собрать муниципальный фильтр для участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга (нужно собрать 10% подписей депутатов, представляющих ¾ округов). В ответ на это врио губернатора Санкт-Петербурга предложил потенциальному конкуренту (Беглов тоже подал документы на участие) пост главы комитета по межнациональным отношениям. Во вторник Беглов принял отставку председателя Махно, о чем Gazeta.SPb ранее сообщила.

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