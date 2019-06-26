Беглов снял Махно с поста главы комитета по межнациональным отношениям

Сообщение об отставке Махно появилось на сайте Смольного во вторник 25 июня. Фото: gov.spb.ru

Сообщение об отставке Махно появилось на сайте Смольного во вторник 25 июня. Фото: gov.spb.ru

Первым заместителем руководителя является Вадим Окрушко.

Александр Беглов отправил в отставку Олега Махно, который возглавлял комитет по межнациональным отношениям в Петербурге, сообщили в Смольном 25 июня.

Пока что не сообщается, кто будет работать вместо него. Первым заместителем является Вадим Окрушко.

Махно в 1979 году окончил нижегородскую академию МВД. Занимался налоговыми преступления в УФНСП до 2002 года. С 2005 года являлся заместителем начальника ГУВД по Петербургу и Ленобласти. Его профилем являлись экономические преступления. В 2011 году его отправили в отставку. На работу в Смольным он попал в 2013 году.

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