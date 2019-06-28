В морском порту Петербурга задержали 25 тонн масла из Буэнос-Айреса

В настоящее время составлен протокол об административном правонарушении. Фото: Россельхознадзор по СПБ, ЛО и Псковской области

В настоящее время составлен протокол об административном правонарушении. Фото: Россельхознадзор по СПБ, ЛО и Псковской области

Проблемы возникли с ветеринарным сертификатом.

Крупную партию молочной продукции из Аргентины приостановили специалисты территориального Управления Россельхознадзора в морском порту Петербурга.

Как сообщают в ведомстве, проблемы были обнаружены во время проверки документации. Так, предоставленный импортный ветеринарный сертификат не соответствовал измененным правилам к сопроводительным документам на экспортируемые на таможенную территорию ЕАЭС из Аргентины молоко и молочные продукты.

Помимо этого, груз прибыл без предварительного уведомления о прибытии.

В настоящее время составлен протокол об административном правонарушении, ввоз указанного груза приостановлен.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что против тотального запрета на ввоз молока и мяса выступил Россельхознадзор.