В морском порту Петербурга задержали 25 тонн масла из Буэнос-Айреса

Проблемы возникли с ветеринарным сертификатом.
Крупную партию молочной продукции из Аргентины приостановили специалисты территориального Управления Россельхознадзора в морском порту Петербурга.
Как сообщают в ведомстве, проблемы были обнаружены во время проверки документации. Так, предоставленный импортный ветеринарный сертификат не соответствовал измененным правилам к сопроводительным документам на экспортируемые на таможенную территорию ЕАЭС из Аргентины молоко и молочные продукты.
Помимо этого, груз прибыл без предварительного уведомления о прибытии.
В настоящее время составлен протокол об административном правонарушении, ввоз указанного груза приостановлен.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что против тотального запрета на ввоз молока и мяса выступил Россельхознадзор.